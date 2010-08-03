Чечетов: Власть решила проесть 20% от кредита МВФ

Народный депутат, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что Кабинет Министров намерен направить на покрытие дефицита бюджета лишь 20% кредита Международного валютного фонда, остальные средства будут направлены на развитие страны. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Партии регионов. «На дефицит бюджета, как говорят, на чистое проедание, нужно направить пятую часть, 20 процентов», – отметил депутат. По его словам, такой позиции придерживаются и премьер-министр, и вице-премьер-министр по вопросам экономики. «И Сергей Тигипко сказал, и Николай Азаров сказал, что проесть только 20 процентов – это общая позиция власти», – заметил Чечетов. По его словам, остальные средства можно положить на валютные резервы или бросить на модернизацию экономики. «А остальные – на модернизацию, валютный резерв. Как сказал Азаров, на инновационные проекты. Это именно то, что движет экономику вперед, на развитие. Поэтому здесь разногласий нет. И я думаю, будет общая позиция Кабинета Министров уже для того, как использовать те 80 процентов денег МВФ», – сказал Чечетов.