В Украине наконец проверят качество бензина

Госпотребстандарт намерен начать проверку качества нефтепродуктов на рынке Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Госпотребстандарта Олег Поволоцкий, пишет УНИАН. Он отметил, что в прошлом году на эти цели правительство не предусматривало средств, а в текущем году средства предусмотрены, однако они еще не поступили в Госпотребстандарт. «На сегодняшний день основной проблемой контроля нефтепродуктов является отсутствие средств на отбор образцов и проведение лабораторных исследований… В этом году средства выделены и, думаю, что в третьем квартале мы получим первые транши и будем активнее вести себя на рынке проверки именно качества химико-физических показателей нефтепродуктов», - сказал Поволоцкий. Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день Госпотребстандарт ведет работу по пересмотру технических условий компонентов бензинов.