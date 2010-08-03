Налоговые каникулы будут доступны только миллионерам

Новый проект Налогового кодекса, который был опубликован сегодня, увеличивает ставку налога на прибыль и предлагает предпринимателям, которые готовы вложить в дело 5 миллионов гривен, налоговые каникулы. Как написано в проекте кодекса, ставка налога с 1 января должна вырасти до 25%, с 2012 года она будет 24%, с 2013 – 22%, с 2014 – 20%, отмечает Сегодня. Новым компаниям до 2016 года предлагают налоговые каникулы, но есть три условия: инвестиции как минимум 5 миллионов гривен, регистрация после вступления в силу нового Налогового кодекса и использование прибыли на развитие и модернизацию. Если все три условия выполнены, в первые два года налог на прибыль вообще можно не платить, в третий его размер определяется по формуле: общая ставка (к примеру, 22%, если это 2013 год) умноженная на 0,25. В четвертый год общую ставку нужно умножить на 0,5, в пятый – на 0,75. Кроме того, от уплаты налога освобождается 80% прибыли, полученной от продажи энергосберегающего оборудования и оборудования, которое работает на нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии. Речь идет только о продукции собственного производства, а сэкономленные деньги нужно обязательно потратить на увеличение объемов выпуска продукции.