Бойко придумал, как сэкономить 1 млрд куб. м газа

Реализация технического плана реконструкции украинской газотранспортной системы позволит сэкономить 1,5 млрд кубометров газа в течение 2010-11 годов. Об этом как сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтопэнерго, заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко. «Есть технический план реконструкции, наша делегация работает по нему с Евросоюзом для получения под эту работу кредитов. За три года нужно заменить трубопроводов на сумму приблизительно 300 млн долларов, и еще 800 млн долларов пойдет на замену 60 газоперекачивающих агрегатов и связанной с ими структуры. Это позволит сэкономить приблизительно миллиард кубометров газа в этом году и еще 500 млн в следующем», - подчеркнул министр. По словам Бойко, модернизация будет происходить в нескольких направлениях. «Имеем несколько направлений - это и линейная часть, замена изношенных участков трубопроводов, и установка новых компрессоров, которые позволят снизить расходы топливного газа, который используется для перекачки», - отметил министр. «В итоге будем использовать для перекачки газа в Европу не 4, а 3 миллиарда кубометров», - резюмировал Бойко.