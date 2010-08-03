Госкомстат насчитал 9,5 млн нищих украинцев

За десять лет количество украинцев, живущих на доходы ниже прожиточного минимума уменьшилось с 39,2 миллиона человек до 9,5 миллиона, пишет «Дело». Так, по данным Госкомстата, в начале двухтысячных годов количество наших соотечественников, живущих на мизерные доходы, составляло большую часть населения. Например, в 2000 году на 270 гривен в месяц (прожиточный минимум на тот период) как-то сводили концы с концами 80% всего населения Украины. И в последующие годы, вплоть до 2003-го, этот процент по сути нищих людей только рос. А вот с 2003 года население Украины начало стремительными темпами богатеть и уже в 2006 году только половина украинцев жили на доходы, равные 427 гривням (прожиточный минимум на тот период). Статистическое ведомство зафиксировало, что в прошлом году впервые с 2003 года в Украине опять начал увеличиваться процент украинцев, находящихся на грани выживания. Так, если в предкризисном 2008 году всего 18,1% украинцев жили на доходы, ниже прожиточного минимума (626 гривен на тот период), то в прошлом году этот показатель вырос до 21,4%. Другими словами, 9,5 миллиона наших сограждан живут на доходы ниже 700 гривен.