Минфин выпустил облигации по долгам за НДС

Министерство финансов Украины 2 августа осуществило первый выпуск облигаций для оформления возмещения налога на добавленную стоимость в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость», пишет УНИАН. Данный выпуск облигаций был осуществлен согласно Реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленному Государственной налоговой администрацией Украины и утвержденному Министром финансов Украины. По информации министерства, в утвержденный реестр вошли 705 налогоплательщиков, которые имели незначительный объем задолженности. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн 453 тыс. грн. В Минфине сообщили, что выпуск облигаций осуществлен по следующим параметрам: номинальная стоимость одной облигации - 1 000 грн; выплата дохода и амортизации осуществляется 31 января 2011 г., 1 августа 2011 г., 30 января 2012 г. , 30 июля 2012 г., 28 января 2013 г., 29 июля 2013 г., 27 января 2014 г., 28 июля 2014 г., 26 января 2015 г., 27 июля 2015 г.; дата полного погашения облигаций - 27 июля 2015 года. Также указывается, что в ближайшее время Министерством финансов будет осуществлен выпуск остальных облигаций для оформления возмещения НДС. Как сообщалось ранее, НДС-облигации будут выпущены для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС. Срок обращения бумаг - 5 лет под 5,5% годовых. Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% от номинала НДС-облигаций.