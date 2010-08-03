Колесников знает, как поднять Крым

На сегодняшний день Крым проигрывает в конкурентной борьбе странам-соседям, в частности Турции, где в прошлом году отдохнули почти 600 тыс. украинцев. Об этом на совещании по вопросам стратегического развития Крыма, которое состоялось сегодня в Симферополе под председательством Президента Украины Виктора Януковича, заявил вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, сообщили «Главреду» в его пресс-слжбе. Чтобы исправить ситуацию, Колесников предложил осуществить ряд практических шагов. В частности, по его словам, следуют распространить действие закона об освобождении гостиницы полуострова от налога на прибыль до 2022 года. Кроме того, вице-премьер предлагает предусмотреть компенсации по банковским кредитам для строительства гостиниц и других видов туристической инфраструктуры. Вице-премьер также призывал представителей бизнеса инвестировать в транспортную инфраструктуру Крыма: «Это касается строительства новых современных терминалов в аэропортах, строительства дорог, чтобы каждый турист мог удобно добраться до места отдыха». «Крым имеет большие возможности для строительства новых туристических районов, так сказать, с чистого листа на свободной территории западного и восточного побережья Крыма», - просуммировал вице-премьер-министр.