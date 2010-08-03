Украина будет воевать за газ на всех фронтах

Украина будет действовать быстро и по всем направлениям, чтобы получить гарантии относительно объемов транзита через ее территорию российского газа. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтопэнерго. «Переговоры идут, мы хотим получить гарантию от «Газпрома», что будут достаточные объемы транзита», - сказал Бойко. Комментируя вопрос строительства Россией обходных газопроводов - «Северного потока», «Южного потока» и «Набукко», министр, в частности, отметил: «Это болезненный вопрос для нас, переговоры с Россией направлены на то, чтобы мы не остались в стороне от транспортных потоков российского газа. Предыдущее правительство спокойно смотрело на все эти обходные маневры «Газпрома», а мы сейчас вынуждены пожинать плоды и решать эту проблему. Будем действовать быстро, по всем направлениям». Бойко подчеркнул, что главной проблемой для Украины является «Южный поток». «Ожидаются непростые переговоры, поскольку процесс там за 5 лет, пока Россия занималась «Южным потоком», зашел очень далеко. Там уже идет согласование проектов. Что касается «Набукко», то он для нас не является опасным, потому что через «Набукко» идет газ из Азербайджана (в Турцию) и из Туркмении (в Китай). Для нас основная проблема - «Южный поток», - отметил министр.