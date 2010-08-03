Украине угрожает чума

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины предупреждает об угрозе возникновения в стране африканской чумы, что плохо отразится на свиноводстве. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Госкомветмедицины Иван Бисюк, пишет УНИАН. По его словам, в Российской Федерации на сегодняшний день существует сложная эпизоотическая ситуация, в связи с чем африканская чума угрожает восточным областям Украины, в частности Луганщине и Донбассу. Потому эта зона находится под постоянным мониторингом. Бисюк выразил опасение, что в случае, если Украина столкнется с этой проблемой, она не сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно. «В случае выявления болезни, в пределах двадцатикилометровой зоны усыпляются все свиньи», - рассказал Бисюк.