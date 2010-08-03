Налога на богатых в кодексе Азарова нет

В новом проекте Налогового кодекса, который был вчера опубликован в «Урядовом курьере», нет специальной нормы о налогообложении товаров, которые относятся к группе «роскоши» - шикарных автомобилей, дорогой недвижимости и др. Как напоминает «Дело», во время обсуждения Налогового кодекса до первого чтения, речь шла о необходимости введения налога на недвижимость и дорогие авто. Так, Кабмин собирался ввести налог на квартиры площадью больше 300 кв. м, дома площадью более 500 кв. м. Кроме того, на предметы роскоши – автомобили стоимостью более 50 тыс. евро, мотоциклы, стоимостью более 10 тыс. евро, яхты, самолеты и вертолеты. Ничего этого в новом проекте Налогового кодекса нет. «Сегодня акцизный сбор на новые автомобили с бензиновым двигателем объемом более 3 тыс. куб. см и с дизельным двигателем свыше 2,5 тыс. куб. см составляет 1 евро за кубический сантиметр. Предполагается увеличить сбор для указанных категорий автомобилей стоимостью 50-100 тыс. евро в два раза, 100-150 тыс. евро — в три раза, а свыше 150 тыс. евро — в четыре раза. Яхты, самолеты и вертолеты включат в подакцизный товар и станут облагать по ставке 10%», — заявлял в мае этого года министр финансов Федор Ярошенко. При этом он подчеркнул, что в России спецналог платят владельцы жилых домов, квартир, дач и участков стоимостью свыше $65 тыс., а также дорогостоящих частных самолетов, вертолетов, яхт, катеров. В США налогом облагаются драгоценности, меха, яхты, частные самолеты, автомобили, цена которых превышает $40 тыс.