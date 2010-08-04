Туристам «Карии Тур» задолжали более 2 млн грн

По информации Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, туроператор «Кария Тур» задолжал туристам более 2 млн гривен. Об этом сообщает «Сегодня». «Это только турагентства, которые обратились к нам за консультацией, таких более 60, — объясняет пресс-секретарь АЛТУ Юлия Олейник. — Туристов, у которых «прогорели» путевки, — порядка 200. Мы рекомендуем собирать все документы по договору с «Карией...», идти в суд». Сроков, в которые люди смогут получить свои средства назад, никто не называет. По данным «Карии Тур», туроператору пришло порядка 300 заявлений на денежную компенсацию. «Мы делаем все, чтобы в ближайшее время выплачивать их, — говорит представитель руководства «Карии Тур». — Встречались с турецким партнером Sunspot (у которого и возникли финтрудности). Часть денег они нам вернут, часть денег, надеемся, вернут авиалинии за несостоявшиеся перелеты. Мы обратились в Минтранс и Минкульт, чтобы те помогли составить письма авиакомпаниям на компенсацию». По словам директора агентства «Аполло-Тур» Андрея Демура, есть риск, что, если «Кария...» не выплатит компенсации, несколько агентств уйдут с туррынка.