Украина напрасно ждет «газовый» кредит?

Украина уже несколько месяцев пытается получить кредит для закачки газа в собственные хранилища. Дадут ли «Нефтегазу» такую желанную и необходимую ссуду?

В прошлую пятницу в Брюсселе состоялись технические консультации между Еврокомиссией и представителями Украины и России по предоставлению Киеву кредита для закачки газа в ПХГ. С конца июня это уже вторая подобная встреча. Третий раунд консультаций по этому вопросу должен состояться в ближайшую пятницу в Киеве. Именно в этот день, по утверждению Еврокомиссии, будут говорить о временных рамках реформ украинского газового сектора.



Одним из пунктов этой реформы, а следовательно и получение Украиной «газового» кредита называют, в частности, прекращение дотирования «Нефтегаза» из госбюджета и постепенный переход на экономически обоснованные цены на газ для населения. И в Секретариате Президента, и в правительстве декларируют желание идти на столь непопулярный шаг. Однако, несмотря на такую позицию, соратники и Ющенко, и Тимошенко скептически оценивают возможность повышения цен на газ для граждан в ближайшее время. Кроме того, из премьерского и президентского лагерей часто звучат совершенно противоположные подходы и мнения по энергетическим вопросам. В частности, относительно проекта «Набукко» и перспектив очередной газовой напряженности с Россией.



Чтобы читатели могли сопоставить аргументы обеих сторон, «Главред» решил пообщаться с представителем Президента по энергетическим вопросам Богданом Соколовским и соратником Юлии Тимошенко и членом комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александром Гудымой.



-- Богдан Соколовский: Повышение стоимости газа для населения является общей позицией правительства и МВФ

{1-} В конце июня уже проводились технические консультации с представителями России и Украины по предоставлению Украине кредита для закачки российского газа. Был ли прогресс с тех пор?

Прогресс, бесспорно, есть. В частности, в понимании сторон. Наша дискуссия продолжится в конце этой недели.



Секретарь Еврокомиссии Марк Грей заявил, что европейцы дадут кредит украинцам только при условии реформирования газового сектора Украины. Европейцы озвучили основные моменты реформирования?

Использование таких слов, как «условия», тут вообще неуместно. Потому что если речь идет о реформировании украинского газового сектора, то это – реформирование согласно неоднократно принятым в Украине принципам.



Еврокомиссар по вопросам энергетики Андрис Пибалгс на днях заявил о том, что не исключает возникновения нового газового кризиса уже в августе. Как думаете, чем он мог руководствоваться, допуская это? До зимы, когда пиковое потребление, все же далековато.

Мне совершенно непонятно, на основании чего он это предположил. Я не вижу каких-то дополнительных аргументов и оснований для возникновения столь тревожных сигналов. Возможно, он имел в виду что-то другое.



Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак сказал, что для закачки газа в ПХГ стоит не брать кредит, а увеличить уставный фонд «Нефтегаза» путем выпуска облигаций внешнего госзайма. Вы согласны со своим коллегой по Секретариату?

Тут не стоит вырывать сказанное из контекста. Ведь Шлапак упомянул весь комплекс вопросов и обоснование всех предложений. Я бы сейчас не хотел это комментировать, потому что у меня нет с собой этого документа. Думаю, тут речь идет о каком-то консенсусном подходе, на который согласились все заинтересованные лица в Украине. Очевидно, что это дает перспективу выйти из ситуации, в которую мы попали после контрактов на поставки российского газа от 19 января нынешнего года.



В третьем квартале цена на российский газ для Украины самая низкая в этом году. Подтолкнет ли это, с одной стороны, Украину к закачке остального газа в ПХГ, а с другой стороны – кредиторов к скорейшему предоставлению кредитов?

Любые варианты не нужно исключать. Прежде чем производить закачку, нужно сформировать четкий план оплаты и компенсации этих расходов. С экономической точки зрения, закачивать газ выгоднее в этом и в следующем кварталах, но для этого должны быть понятными и прозрачными источники расчетов.



Согласны ли вы с мнением МВФ и ряда экспертов о том, что цены на газ для населения нужно постепенно поднимать? Это и баланс «Нефтегаза» улучшит, и опасность газовой войны снизит. Конечно, с субсидированием социально незащищенных.

Все озвученные выводы Миссии МВФ были предварительно согласованы с правительством. Эта общая позиция украинского правительства и Миссии МВФ в Украине, очевидно, наиболее оптимальная декларация, в том числе на газовом рынке.



Цены на газ для населения у нас не поднимались уже несколько лет. Возможно ли это теперь, перед выборами?

Будем откровенными, по ценам на газ мы живем во временах УССР. Об этом много говорили. Реформы, которые нужно было провести еще позавчера, сегодня только начинают внедрять. Позиция Президента Ющенко заключается в том, что цены на газ должны быть экономически обоснованные, но также должна быть отлажена система адресной помощи для социально незащищенных слоев населения, чтобы население из-за реформирования газового сектора не ощутило дополнительную нагрузку.



Сейчас в Европе активно развивают альтернативный российским трубопроводам газотранспортный коридор «Набукко». Может ли к этому проекту присоединиться и Украина?

Мы приветствуем данный проект. Когда заработает «Набукко» - на европейском рынке будут дополнительные объемы газа. Нам это де-факто и де-юре облегчит доступ к газу. Для нас это позитив, ведь благодаря этому газопроводу украинский рынок для «Газпрома» как поставщика газа станет ценнее. Кроме того, в перспективе не исключено, что через «Набукко» можно будет получать газ и в Украину. Но эта перспектива более отдаленная.



Кстати, насколько этот газопровод жизнеспособен, учитывая то, что для него не нашли достаточно поставщиков для наполнения трубы?

Поставщики есть, объемы газа достаточны. Нужно смотреть на планы, которые сегодня достаточно реальны в странах Каспийского региона. Я верю в проект «Набукко» и уверен, что он будет реализован.





-- Александр Гудыма: «Европа ищет причины, чтобы не дать Украине кредит для закачивания газа»

{2-} Европейцы готовы предоставить Украине кредит для закачки газа в ПХГ только при условии реформирования нашего газового сектора. Что именно просит реформировать Европа и легко ли нам будет выполнить эти условия?

Нужно ответить на вопрос – до какого времени Украине вместе с Россией нужно провести эти реформы? Ведь нельзя говорить, что получение кредитов - это одностороннее действие Украины. Тут есть серьезная поддержка России, которая, грозя очередной газовой войной, можно сказать, «выбивает» у европейцев кредиты для закачки газа Украиной. Через три месяца этот кредит будет не нужен, потому что именно сейчас закачивается газ в украинские «подземки». Словом, кто хочет чего-то достичь – ищет способы, а кто не хочет – ищет оправдания своей бездеятельности. У меня создается впечатление, что Европа ищет причины, чтобы не дать Украине кредит для закачивания газа в «подземки». Ведь условия предоставления кредита для этого не являются продуктом всего ЕС. Это просто разговоры комиссара ЕС по вопросам энергетики, и еще многих руководителей, которые хотели бы видеть газовый рынок в Украине приближенным к европейскому. Но пусть они скажут, за какое время это можно сделать перед президентскими выборами и при нынешнем парламенте. Думаю, это можно сделать за год.



То есть все идет к тому, что кредит из Европы для закачки газа мы так и не получим?

Об этом нужно спросить у россиян. Очевидно, у них свои планы. Если ЕС, согласно некоторым сообщениям, готовится к очередной российской газовой войне, значит они что-то знают. Но вся ответственность будет на Европе, а не на России. Зачем европейцы называют сумму, которую Юлия Тимошенко просила четыре месяца назад, – 5 млрд. долл.? За это время уже успели измениться цены на российский газ. Тем более что эту сумму Украина просила на две цели – закачку газа и уменьшение дефицита бюджета «Нефтегаза». Но ЕС не хочет предоставлять Украине кредит даже на 2 млрд. долл., чего сейчас было бы достаточно для закачки необходимого объема газа.



Европа не хочет или не может одолжить эти деньги? Ведь в интересах ЕС, чтобы в украинских ПХГ было достаточно газа.

В том-то и дело, что Европа – не хочет. Еврокомиссия обратилась к тем членам ЕС, которые наиболее уязвимы из-за зависимости от российского газа, и посоветовала им самим создавать стратегические запасы газа. Получается, что ЕС говорит своим членам с наиболее зависимой экономикой: «Спасайтесь!». А как можно спастись? Скооперироваться и вместе купить газ и хранить его в украинских ПХГ. Лучшего способа сегодня в Европе нет. Так почему этого не делают страны - члены ЕС? Неужели они так сильно сражены финансовым кризисом, как, скажем, Украина? Тем более что для них – это вопрос выживания. То есть это свидетельствует о нежелании или неспособности ЕС скоординировать свои действия для выдачи кредита, если не от всего ЕС, так хоть от отдельных его членов.



Комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пибалгс не исключает возникновения нового газового кризиса уже в августе. Чем он, по вашему мнению, руководствовался, допуская это?

Он мог руководствоваться исключительно информацией, которую в Еврокомиссии получают через определенные каналы из России. Не надо быть уж слишком мудрым и дальновидным, чтобы понять, что в ответ на активность Евросоюза относительно «Набукко» будут шаги, которые повлекут агрессию со стороны России по активизации хотя бы аналогичных достижений в продвижении «Северного потока».



Вам известны эти шаги?

Можно ожидать, что россияне так просто не пропустят свою неудачу в этом проекте. Россия не может сделать чего-то существенного на нефтяном и ядерном поприще, но может на газовом рынке. У меня нет информации, которой владеет Андрис Пибалгс. В настоящий момент энергетическая геополитика для России в условиях кризиса доминирует. Чтобы не допустить кризиса, не нужно пугать Россию газопроводом «Набукко», у которого сомнительная временная перспектива. Я не хочу сказать, что этого газопровода не будет в принципе. Могу спрогнозировать, что его не будет до 2015 года.

Думаю, что 2 млрд. долл. могли бы быть тактически и политически предоставлены Украине для «лишних» 10 млрд. кубометров газа, чтобы потом у россиян не было аргументов говорить о том, что и Украина, и ЕС недружелюбны по отношению к России.



Вы очень скептически высказываетесь о проекте «Набукко». А вот президентский представитель по энергетическим вопросам Богдан Соколовский предрекает этому газопроводу успех, мол, поставщики есть – наполнение трубы будет...

Есть еврооптимисты и европессимисты, а есть люди, которые реально чувствуют ситуацию. Вспомните Леонида Кучму, который очень успешно работал на Востоке, а именно – с Туркменистаном. Помните, как он говорил: «Восток – дело тонкое»? Сейчас наивно говорить о том, что ЕС втянул Туркменистан в сферу своих интересов. Ввиду традиционных связей и влияния Москвы на Ашхабад, несерьезно говорить о том, что «Набукко» на 50% может быть заполнен исключительно азербайджанским газом до 2015 года. Поживем – увидим. Я как украинец и европеец очень заинтересован, чтобы и иранский, и туркменский газ пошел через юг.

Для ЕС юг с точки зрения каспийского газа – это в том числе и территория Украины. И наш «Белый поток», который есть уже на бумаге, тоже имеет право на существование. Представители Секретариата Президента на протяжении целого года так же уверенно говорили о наличии нефти для заполнения нефтепровода «Одесса-Броды». Но этой нефти так и нет. Я как сдержанный оптимист считаю, что из-за неудачи российского «Голубого потока», который идет через Черное море, рано тешить себя тем, что «Набукко» заработает быстро и будет иметь задекларированный ресурс в 30 млрд. кубометров газа ежегодно.



И в МВФ, и в Европе говорят, что цены на газ для населения в Украине нужно постепенно поднимать, поскольку именно так и можно улучшить финансовый баланс «Нефтегаза». Конечно, при условии субсидирования социально уязвимых слоев населения. В настоящий момент – перед выборами – возможно воплотить такой непопулярный шаг?

Вы сказали очень важную фразу – «при условии субсидирования социально уязвимых слоев населения». Цены на газ для населения устанавливает Нацкомиссия по регуляции электроэнергетики, а субсидирование определяется госбюджетом, который утверждает парламент. То есть даже если бы правительство предприняло первый шаг в этом направлении, то без второго шага – субсидирования – оно не может допустить такие вещи по отношению к украинскому населению во время финансового кризиса. В МВФ хорошо понимают, что Верховная Рада до президентских выборов будет неэффективной. Сотрудники Секретариата начинают называть какие-то цифры, чем, как всегда, только нагнетают ситуацию. А МВФ хочет видеть только политическую линию, в соответствии с которой в Украине экономически обоснованные цены на газ для населения будут.