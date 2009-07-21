Гривня держит удар

Третья неделя июля стала серьезным испытанием на прочность нервной системы многих банкиров, финансовых аналитиков и населения.

Снижение курса гривни относительно ведущих валют почти на 3% и на межбанковском, и на наличном рынке спровоцировало легкую панику, сомнения в нынешней курсовой стабильности и разговоры об очередном инфляционном пике. Уверенности в завтрашнем дне не добавили и политики, активно прогнозирующие финансовый апокалипсис. Но все ли так плохо на самом деле?



Неприятная тенденция

Еще в начале предыдущей недели (13 -17 июля) ничего не предвещало беды. Котировки на межбанковском валютном рынке колебались в пределах 7,66-7,70 грн/$1. Торги проходили по стандартному сценарию: с утра и до полудня курс доллара плавно увеличивался, а после обеда в игру вступал Национальный банк, выкупая гривню, тем самым удовлетворяя излишний спрос на иностранную валюту. Естественно, при этом главный финансовый регулятор скупал гривню по несколько заниженному курсу, таким образом, по итогам торгов курс практически не менялся.

Однако уже во вторник и среду, Нацбанк существенно сократил продажу валюты и не покрывал излишний спрос на нее. А в четверг НБУ и вовсе не вышел на рынок. Это привело к резкому скачку курса, в ряде случаев котировки доходили до уровня 7,93-7,95 грн/$1.

Наличный рынок не заставил себя долго ждать. Начиная со среды, работники обменок бегали с разными цифрами к своим курсовым таблицам чуть ли не каждые два часа-час. В итоге, курс гривни плавно съехал с уровня 7.7 грн/$1 до 7,95 грн/$1, а на юге и востоке страны и до 8 – 8,1 грн/$1. Такая же участь постигла и наличный Евро. Курс этой денежной единицы вырос с 10,7 грн/Евро1 до 11,5 грн/Евро1.

То ли население уже привыкло к подобного рода скачкам, то ли не успело среагировать, то ли на руках уже не так много наличных гривен… Как бы там ни было, на этот раз обошлось без «валютной паники». Пока обошлось.



Кто виноват

На рынке нет единого мнения – в чем реальная причина такого провисания курса. Практически все банкиры имеющие отношение к валютным операциям уверяют, что такую тенденцию спровоцировал НБУ.

Сомневаться в этом не приходится, ведь даже незначительные интервенции Нацбанка на валютном рынке стимулируют укрепление национальной валюты и гасят возможные колебания. Отсутствие же таких действий со стороны регулятора воспринимается рынком, как намек не спешить с продажей валюты, в расчете на ее последующий рост.

Сам Нацбанк пока никак не комментирует подобные заявления. Собственно представители этой госструктуры вообще редко что-либо комментируют. Но, как оказалось, свое видение причин изменения курса есть и у НБУ. «Девальвационное давление на гривню поддерживается действиями группы банков, которые стремятся заработать на ослаблении национальной валюты», - заявил СМИ руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий. Главный банк выявил явно завышенные заявки некоторых банков на покупку валюты.

К слову, по такой схеме финансовые компании уже работали в прошлом году, а точнее в четвертом квартале 2008-го, когда гривня девальвировала более чем на 50%. Тогда заявки банков на покупку валюты достигали колоссальных сумм. Но, стоило Нацбанку выйти с интервенциями, потребность банков в валюте мгновенно исчезала. И все бы в этой версии выглядело правдоподобно, но вот тех самых завышенных заявок сами торговцы на рынке не заметили.

А вот в главном финансовом регуляторе даже знают банки, которые наживаются на спекулятивных атаках. И как только их вина будет доказана, они будут названы и понесут справедливое наказание, вплоть до лишения лицензии на работу на валютном рынке. В самом крайнем случае, административное наказание понесет руководство банка. Ну и, понятное дело, пока расследование не закончено озвучивать виновников никто не станет.

Очень схожая ситуация была, когда в резком скачке курса виновными называли руководителей двух коммерческих банков и заместителя председателя правления Нацбанка. К слову, после долгих разбирательств на разных уровнях, тогда никаких санкций так и не последовало.



Что есть

Но какие бы банки не оказались виновными в данной ситуации, реальных причин для столь резкого скачка курса, во всяком случае, сейчас, нет. Никто не отрицает, что в средне- и долгосрочной перспективе гривня должна дешеветь.

По мнению главы Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктора Суслова, положение дел в мировой экономике не позволяет Украине рассчитывать на внешнее финансирование, причины кризиса внутри экономики не уничтожены, а существующий на рынке спрос искусственный, и нет никаких причин ожидать роста производства.

Все это приведет к тому, что нечем будет пополнять бюджет, придется включать станок, что в свою очередь приведет к сваливанию экономики в гиперинфляцию. Однако все это реально лишь осенью, к тому же в вопросы формирования бюджета активно вмешивается Секретариат.

Очень «своевременной» оказалась дискуссия по инфляционному вопросу представителей Счетной палаты (прочно связанной с Секретариатом президента) и людей из Кабмина.

"Девальвация закона о госбюджете, подмена функций парламента постановлениями Кабинета министров Украины - это утрамбованный фундамент для дальнейшего экономического падения. Это фундамент для раскручивания инфляции до уровня гиперинфляции. Такой, что итоги 1993 и 1994 годов могут показаться нам детскими шалостями", - заявил глава Счетной палаты Валентин Симоненко. Буквально на следующий день министр экономики Богдан Данилишин отверг все эти обвинения, назвав их беспочвенными. "Я думаю, что все расчеты и анализ ситуации показывает, что никакой гиперинфляции к концу года быть не может", - отрезал министр.

Такие споры редко способствуют стабилизации ситуации на динамичных рынках, коим сейчас оказался отечественный валютный рынок. Потому, очень кстати появился макроэкономический прогноз Всемирного Банка.

Согласно этому документу, прогноз падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2009 году составит 15% (ранее прогноз составлял 9%), а вот прогноз инфляции был улучшен до 13,4% (ранее 16,4%).

Бывший председатель Национального банка Украины Сергей Тигипко считает, что на сегодня вообще нет никаких макроэкономических условий для дестабилизации гривни – ситуация достаточно стабильная. "Это потому, что мы имеем сбалансированную внешнюю торговлю”, - сказал экс-глава Нацбанка журналистам.

“У нас сильно упал экспорт, но у нас еще сильнее упал импорт. Мы сегодня не имеем расходов валюты на внешнюю торговлю. Гривня имеет все основания быть стабильной. Более того, она еще может немножко усилиться", - считает Тигипко.

Максимально взвешенное мнение, как обычно, оказалось у представителей самого НБУ. По мнению Валерия Литвицкого, характер влияния на валютный рынок со стороны фундаментальных факторов не дает оснований для резкого повышения подвижности курса, хотя и имеет девальвационный вектор.

Определенный отток валюты есть по финансовому счету. Но в то же время, нельзя сказать, что в июне-июле были резкие улучшения, так что нельзя сказать, что этот фактор набирает какую-то беспрецедентную силу.

По мнению представителя НБУ, на валютном рынке сказывается оценка бизнесом перспектив продолжения кредитного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

«Получение позитивного решения совета директоров МВФ зависит от законопроектов, принятие которых является частью обязательств перед Фондом. На рынке это понимают и дисконтируют свои ожидания до принятия решения. Я по-прежнему считаю, что оно будет положительным, но рынок может формировать и другие настроения", - пояснил он.

Валерий Литвицкий также отметил, что осенью текущего года ожидается повышение напряженности графика платежей по внешних долгам. В то же время, по его мнению, рынок успешно справится с этим вызовом: банки уже погашают и реструктуризируют внешнюю задолженность, тогда как ожидаемые в осенний период резервы Нацбанка позволят центральному банку поддержать межбанк.



И что будет

Уже на этой неделе Нацбанк достаточно агрессивно встал наводить порядки. Для начала регулятор расширил перечень форм своего влияния на валютный рынок, приступив к продаже валюты на аукционах для удовлетворения потребностей юридических лиц.

Ранее Нацбанк продавал валюту на аукционах лишь для поддержки физлиц-заемщиков: в июле было уже проведено шесть таких аукционов.

Советник главы НБУ сообщил, что в понедельник регулятор продал на межбанковском валютном рынке, по предварительным данным, около $60 млн., тогда как общий объем торгов долларом составил порядка $130 млн.

"Девальвационной тенденции последних дней Нацбанк не даст разгуляться. Сегодня было остановлено прогрессирующее ослабление курса", - заявил Валерий Литвицкий.

По итогам понедельника торги по доллару на межбанке завершились в диапазоне 7,8 -7,83 грн/$1, а НБУ удовлетворял излишний долларовый спрос по 7,66 грн/$1.

Эти сигналы регулятора с определенной задержкой скажутся и на наличном рынке, учитывая фактор сезонной «сдачи доллара». «Такая позиция регулятора может вернуть курс в обменниках и к отметке 7,7 грн., хотя скорее 7,75 – 7,78 грн.», - отмечает представитель одного из коммерческих банков.

Вообще не стоит забывать, что последние 3 месяца курс гривни стабильно укреплялся, отвоевав свои позиции уровня конца прошлого года. Потому нынешний скачок можно считать некоей коррекцией в рамках реалистичных прогнозов, которые составлялись в первом квартале текущего года: 7,5 - 7,8 грн. /$1 в течение года и 8-8,1 грн /$1 начиная с сентября и до конца года. Потому - никакой паники.