«Нафтогаз» должен «Газпрому» $780 млн

НАК «Нафтогаз Украины» в августе должен заплатить ОАО «Газпром» 780 млн долл. за газ, полученный в июле. Об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин, информирует УНИАН. «Сумма (платежа. – Ред.) составит 780 млн долл.», – сказал Бакулин. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК «Нафтогаз Украины» обязан ежемесячно направлять ОАО «Газпром» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов. Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.