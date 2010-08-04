Клюев дал указания по разработке Госбюджета-2011

Министерства и ведомства при подготовке проекта Государственного бюджета на 2011 год должны учитывать нормы проекта Налогового кодекса. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Андрей Клюев, открывая заседание Кабинета Министров в Киеве в среду, сообщает «Интерфакс-Украина». «При разработке Госбюджета на следующий год должны учитываться положения новой редакции Бюджетного кодекса и проекта Налогового кодекса, который должен быть всенародно обсужден», – сказал Клюев. Он также обратил внимание Минфина на то, что при доработке проекта Налогового кодекса до 5 сентября этого года необходимо учесть обоснованные предложения бизнеса. «Новые налоговые нормы должны выполнять стимулирующую функцию по отношению к реальному сектору экономики и облегчать условия ведения бизнеса», – подчеркнул первый вице-премьер.