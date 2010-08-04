Клюев обязал министров срочно написать финпланы

До 1 сентября министры должны подать на рассмотрение Кабмина финансовые планы предприятий-монополистов на 2011 год. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Клюев, открывая заседание правительства в среду, сообщает Украинская правда. «Следует прекратить негативно практику, которая в последние годы сложилась с формированием финпланов предприятий государственного сектора экономики, когда они, как правило, утверждаются не в период, который предшествует плановому году, а почти в конце», - сказал он. «Хочу отметить недопущение органами исполнительной власти установленного законодательством срока утверждения финпланов и обязываю министров подать до 1 сентября этого года на рассмотрение Кабмина финпланы предприятий-монополистов на 2011 год», - отметил Клюев. По его словам, «до сих пор не поданы на рассмотрение финпланы на текущий 2010 год на «Энергоатом», «Хлеб Украины», «Украгролизинг». «Пожалуйста, на следующий Кабмин чтобы все эти финпланы были на рассмотрении», - добавил первый вице-премьер.