В Украине улучшается качество зерна - Слаута

Валовый сбор ранних зерновых в Украине составит 28,5-29 млн тонн. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер по вопросам АПК Виктор Слаута, пишет «Интерфакс-Украина». По его словам, уборка ранних зерновых в Украине завершится уже на текущей неделе. Он добавил, что жаркая солнечная погода, установившаяся в Украине, значительно улучшила классность зерновых. «Солнечная погода в некоторых регионах повысила классность зерна. Где-то 60-65%, а в отдельных регионах и 70% собранной пшеницы является продовольственной», – сказал Слаута. Вице-премьер добавил, что с учетом ожидаемого урожая крупяных зерновых в объеме 1 млн тонн и урожая кукурузы, Украина в текущем году в целом соберет 42-43 млн тонн зерна. Он также сообщил, что экспорт зерна в июле этого года составил 700 тыс. т зерна, тогда как в июле прошлого года из страны было вывезено около 1,5 млн тонн. По мнению Слауты, это связано с недостаточной активностью зернотрейдеров по закупке зерна в южных регионах страны. Вице-премьер также напомнил, что Аграрный фонд в нынешнем году должен закупить 4-5 млн тонн зерна. Напомним, правительство прогнозирует урожай зерна в 2010 году 42 млн тонн против 46 млн тонн в 2009 году. Экспорт зерна из Украины в текущем маркетинговом году оценивается в 16-17 млн тонн.