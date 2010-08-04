«Нафтогазу» дали новый набсовет

Сегодня на своем заседании Кабинет Министров утвердил новый состав наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», сообщает «Дело» со ссылкой на свои источники в правительстве. Так, в новый состав вошли 13 человек. Главой набсовета назначен первый заместитель министра топлива и энергетики Владимир Макуха. Также среди членов наблюдательного совета – Константин Бородин, директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минтопэнерго. В набсовет Нафтогаза также вошли: Инна Емельянова, первый заместитель министра юстиции Украины; Роман Жуковский, руководитель Главной службы социально-экономического развития Администрации Президента Украины; Сергей Зимин, заместитель министра ЖКХ; Дмитрий Моргуль, замминистра экологии; Александр Сухомлын, замминистра экономики; Евгений Иванов, первый заместитель главы Фонда госимущества; Виктор Майко, замминистра иностранных дел; Олег Матвеев, директор департамента Государственной налоговой администрации Украины; Олег Стерлецкий – директор департамента Министерства топлива и энергетики Украины. Кроме того, по решению Кабмина из членов набсовета «Нафтогаза» исключили бывшего заместителя министра юстиции и нынешнего советника министра топлива и энергетики Юрия Бойко Евгения Корнийчука.