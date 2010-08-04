Тигипко завтра закончит свой Налоговый кодекс

Рабочая группа при Кабинете Министров в четверг завершит работу над проектом Налогового кодекса. Об этом сегодня заявил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, пишет «Интерфакс-Украина». До настоящего времени в кодекс вносились предложения от представителей инвесторов, крупного, среднего и малого бизнеса. «Мы уже заканчиваем внесение необходимых поправок, и завтра в 15:30 будем обсуждать текст с депутатами профильного комитета Верховной Рады. И будем иметь базу», – заявил вице-премьер. По его словам, в окончательном варианте кодекса будет заложен механизм автоматического возмещения НДС экспортерам, учет по налогу на прибыль предприятий будет приближен к бухгалтерскому учету, а нормы налогообложения банков и финансовых организаций будут приближены к европейским стандартам. Также будут изъяты нормы, которые дискриминируют малый бизнес. По словам Тигипко, рабочая группа вынесет доработанный текст кодекса на рассмотрение правительства с тем, чтобы уже в начале сентября нынешнего года документ был передан в Верховную Раду. «Уверен, что депутаты проголосуют за хороший, качественный документ», – подчеркнул вице-премьер.