РФ готова поделиться с Украиной «урановыми» акциями

Россия готова продать Украине 10% акций Международного центра по обогащению урана. Об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил на заседании комиссии по контролю за иностранными инвестициями в Москве, сообщает УНИАН. «Все необходимые формальности с российской стороны выполнены. Мы готовы продать нашим украинским партнерам пакет в 10% акций», - сказал Путин. Он напомнил, что Украина пожелала присоединиться к деятельности центра несколько лет назад. Путин убежден, что такая кооперация позволит существенно повысить конкурентоспособность атомной энергетики Украины и создаст дополнительные условия для реализации совместных крупных проектов в сфере атомной энергетики. Путин напомнил, что задача центра состоит в том, чтобы обеспечивать неядерным странам стабильный доступ к топливу для атомных электростанций и одновременно надежно гарантировать соблюдение режима нераспространения ядерного оружия.