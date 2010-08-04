Бойко хочет интегрировать украинскую электроэнергетику в европейскую

Украина начала серьезную работу для объединения электроэнергетической системы Украины с европейской. Об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтопэнерго. «Одним из важных приоритетов в развитии электроэнергетической системы Украины является синхронное объединение ОЕС Украины из UCTE (теперь ENTSO-E, региональная группа Континентальная Европа)», - заявил министр. По его словам, географическое положение Украины и созданная мощная сеть линий электропередач межгосударственных интерфейсов станут основой для параллельной работы Объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой страны ЕС. «Работы ведутся по многим направлениями. Например, уже сегодня Минтопэнерго совместно с Мировым банком начало реализацию Программы реформирования энергетического сектора Украины, согласно которой планируется осуществить модернизацию высоковольтных электрическых сетей, а также внедрение пилотного проекта системы управления энергоблоков тепловых электростанций для адаптации их работы требованиям UCTE», - подчеркнул Бойко.