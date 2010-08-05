Госбюджет за январь-июль пополнился на 127 млрд грн

По итогам января-июля 2010 года доходы Государственного бюджета Украины составили 127 млрд грн (с учетом возмещения НДС и без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), или 50% от годового плана. Об этом информирует УНИАН. За указанный период в общий фонд Госбюджета поступило 109,472 млрд грн (с учетом возмещения НДС). Поступления налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-июле 2010 года составили 39,780 млрд грн, акцизного сбора с произведенных в Украине товаров - 10,748 млрд грн, ввозной пошлины - 3,649 млрд грн. В специальный фонд Государственного бюджета Украины за указанный период поступило 17,777 млрд грн (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений). В январе-июле 2010 года органами Государственного казначейства Украины возмещено из бюджета 9,691 млрд грн налога на добавленную стоимость. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,718 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 210,055 млрд грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд грн, в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд грн, или 4,99% валового внутреннего продукта, в том числе по общему фонду – 30,338 млрд грн, или 2,8% ВВП.