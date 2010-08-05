«Укрпрофздравница» объявляет коммерческий конкурс

ЗАО «Укрпрофздравница» объявляет повторный коммерческий конкурс по продаже здания котельной №2, Ж-1, общей площадью 166,8 кв.м. дочернего предприятия «Санаторий «Немиров», расположенного по адресу: Львовская обл., Яворивский р., пгт. Немиров, ул. Курортная, дом.41. Тел. (03259) 2-75-15, 2-75-10. Начальная стоимость объекта -71250 грн, в т.ч. НДС -11875 грн. Первый конкурсный шаг увеличения начальной цены продажи каждого объекта составляет не менее 5 процентов от начальной цены, которую должны предложить участники конкурса. Кроме предложенной цены участник конкурса обязан компенсировать расходы, связанные с проведением конкурса (услуги БТИ, стоимость проведения оценки имущества, расходов по организации конкурса конкурсной комиссии и т. и.). Конкурс состоится в 10 часов 7 сентября 2010 года по адресу: г. Киев, ул. Шота Руставели, 39/41, комната 510. Регистрация участников конкурса проводится до 15.00 1 сентября 2010 года. Участники конкурса для осуществления регистрации должны предварительно ознакомиться в Правлении ЗАО «Укрпрофздравница» с Фиксированными условиями продажи и требованиями к участникам конкурса для предоставления полного пакета документов, в том числе копий платежных документов о перечислении продавцу сумм гарантийного взноса, удостоверяющих платежеспособность участника конкурса, в размере 10% от начальной стоимости и регистрационного взноса в сумме 17 грн. Наличие полного пакета документов и выполнения фиксированных условий продажи является обязательным при регистрации участников конкурса. Гарантийный взнос не является авансовым платежом за имущество и будет возвращен в течение 10 дней после даты проведения конкурса. Телефон для справок: (044) 289-53-10, 289-44-03.