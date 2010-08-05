К сентябрю Украина выберет строителя ядерного завода

Межведомственная комиссии по выбору технологии и партнера строительства завода по фабрикации ядерного топлива планирует в конце августа провести итоговое заседание, на котором будет определен победитель соответствующего конкурса. Об этом сообщила журналистам заместитель министра топлива и энергетики Наталия Шумкова. По ее словам, конкурсанты ОАО «ТВЭЛ» и Westinghouse Electric уже подали на рассмотрение комиссии свои предложения. «Обе компании подали документы. Ни одна из компаний не сняла свою кандидатуру», - сказала замминистра. По ее словам, до конца следующей недели эксперты комиссии и Министерства топлива и энергетики сформулируют свои вопросы к участникам конкурса, после чего конкурсанты в течение двух недель должны будут предоставить ответы на них. После этого будет проведено итоговое заседание комиссии. Напомним, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. При этом участники должны были предоставить свои предложения по реализации проекта до 4 августа.