Россия запретила экспорт зерна

Россия приняла решение ввести временный запрет на вывоз зерновых и других сельхозкультур. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин на заседании президиума правительства, сообщает Би-Би-Си. Из-за засухи, которая уже больше месяца продолжается на европейской территории России, в 27 регионах введен режим чрезвычайной ситуации. В этих условиях Минсельхоз снизил прогноз урожая зерна в России в текущем году с 90 миллионов до 70-75 миллионов тонн. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрий Песков разъяснил, что временный запрет на экспорт зерна Россией будет введен с середины августа до начала декабря.