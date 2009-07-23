Ігор Бураковський: «Щеплення від жадібності ще ніхто не винайшов»

Оптимісти кажуть про те, що криза вже зупинилась.

Песимісти ж стверджують, що економічний спад ще триває. Про те, чого чекати від економіки найближчим часом, «Главред» вирішив запитати у директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря Бураковського



Під час кризи ціни традиційно падають. Чому в Україні на окремі групи товарів вони зростають?

Темпи інфляції у нас знижуються. А от зростання цін пов’язане зі структурними особливостями української економіки і високим рівнем монополізації українських ринків окремих товарів. Тобто йдеться про те, що у нас на сьогодні рівень розвитку економіки не дозволяє разом зі скороченням економічної активності та інвестицій загалом знижувати ціни.

Україна вже пережила дно кризи чи воно ще попереду?

Мені про це важко судити. Можна казати про те, що ми наближаємось до дна кризи, але я, чесно кажучи, не можу стверджувати, що ми вже пережили кризу. Лише відзначу її гальмування. А питання про те, загальмували ми її вже остаточно чи ні, для мене все ще відкрите. Про досягнення дна кризи свідчитиме те, що економіка, якщо й не зростатиме, то принаймні не продовжуватиме падати. Тобто матиме більш-менш стабільні показники розвитку. Скажімо, показник ВВП не збільшується в місячному чи в квартальному вимірі, але вже й не зменшується. Може спостерігатися певне поліпшення в окремих галузях. Воно буде невеликим, але це означатиме, що ми вже трошки відштовхнулись від дна. Можливо, в цей час дещо зміниться поведінка українських споживачів – вони вже не бігатимуть між доларом та гривнею і не шукатимуть якихось інших екзотичних способів зберегти гроші. Про припинення кризи може свідчити й те, що не переглядатимуть, наприклад, заробітні плати, які поки що скорочуються.

Можливо, навіть зміниться філософія кредитування, і споживачі вже не братимуть кредити за потреби і без?

Споживання може змінитись, але лише на певний період часу. На жаль, щеплення від жадібності ще ніхто не винайшов ні в Україні, ні за кордоном.

Тобто коли відновиться кредитування, багато хто знову кинеться до банків по позики?

Можливо. А от коли воно відновиться – це вже інше питання. Якщо говорити в часовому вимірі, то стабілізації економічної активності в Україні, очевидно, варто очікувати не раніше 2011 року. У найкращому випадку, в 2010 році може бути наявною якась мінімальна позитивна динаміка, але реальний та більш-менш відчутний для всіх підйом буде аж в 2011 році.

Наскільки критичним і помітним для боротьби з кризою є отримання чергового траншу МВФ?

Це дуже важливо. Адже тепер отримати якісь кошти можливо лише від міжнародних фінансових інституцій. Зараз міжнародні ринки для залучення коштів у державну скарбницю практично закриті.

Які прогнози щодо кризи справдилися, а яких ми так і не побачили?

Поки що не справдився і, сподіватимемось, не справдиться прогноз щодо суверенного дефолту України. Поки що ми не отримали масових соціальних проблем. Є питання з безробіттям, але наразі воно не набуло масового характеру, що дійсно створює соціальні та інші проблеми. Криза має доволі невизначений характер. Тому не виправдались сподівання про те, що ця криза в глобальному масштабі мине швидко і торкнеться лише окремих секторів економіки.