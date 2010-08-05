НКРЭ сделала газ еще дороже

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с 1 августа т. г. повысила общий тариф на транспортировку природного газа трубопроводным транспортом для потребителей Украины на 56% – до 234 грн за тыс. куб. м (без НДС), по сравнению с тарифом, действовавшим с 1 мая т. г. Об этом сказано в постановлении регулятора от 30 июля № 1007, текстом которого располагает УНИАН. Согласно решению регулятора, средний расчетный тариф на транспортировку газа по магистральным трубопроводам для ДК «Укртрансгаз» с 1 августа вырос в 2,2 раза – до 91,7 грн за тыс. куб. м (без НДС), для ГАО «Черноморнафтогаз» – в 2,4 раза – до 75,8 грн за тыс. куб. м (без НДС). Средневзвешенный тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам увеличен на 30,2% - до 142,3 грн за тыс. куб. м (без НДС). Тариф на транспортировку газа для потребителей, газопроводы которых непосредственно подключены к магистральным газопроводам вырос на 71,6% - до 194,9 грн за тыс. куб. м (без НДС). Комиссия также увеличила средневзвешенный тариф на поставку природного газа, который с 1 августа увеличился на 10,1% - с 37,5 грн - до 41,3 грн за 1 тыс. куб. м (без НДС). Отметим, в последний раз размер среднего расчетного тарифа на транспортировку природного газа по магистральным трубопроводам пересматривался НКРЭ в декабре 2006 года. С 1 января 2007 года он был повышен на 27,4% - до 40,7 грн за тыс. куб. м (без НДС). Другую составляющую общего тарифа – средний расчетный тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам – регулятор в последний раз пересматривал в конце апреля 2010 года. С 1 мая он был повышен на 34,4% - до 109,3 грн за тыс. куб. м (без НДС).