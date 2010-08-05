Под соцжилье выделили десятки гектаров - Яцуба

Министр регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба заявил, что сдача жилья в Украине в 2010 году увеличилась на 14%, а количество строительной площадки - на 3%. Об этом он сказал сегодня во время церемонии открытия завода термоизоляционных материалов «Термолайф» в Харькове, сообщили «Главреду» в пресс-службе ПР. По словам Яцубы, по всей Украине выделено 58 площадок для строительства доступного жилья - территория измеряется десятками гектаров. По мнению министра, благодаря новым теплоизоляционным материалам украинского производства станет возможной реконструкция многоквартирных домов по всей Украине. «Те, кто живет в панельных домах: эти материалы - будущее таких зданий. За их счет будет сохраняться тепло жилья, а следовательно, будет экономиться газ и электроэнергия. А летом теплоизоляция спасет от жары», - подытожил Яцуба.