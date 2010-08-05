Эксперты: Набсовет «Нафтогаза» - бутафория

Смена состава наблюдательного совета «Нафтогаза» не будет иметь каких-то значительных последствий. Такое мнение выразил экс-советник бывшего премьера Юлии Тимошенко, член парламентского комитета по вопросам топлива и энергетики Александр Гудыма, пишет «Главком». «Я сам когда-то был членом наблюдательного совета «Нафтогаза». И тогда, и сейчас – это полная бутафория. Так было при Кучме, Ющенко, Тимошенко», - убежден Гудыма. По мнению эксперта, так будет продолжаться до тех пор, пока компания будет оставаться государственной. «Наблюдательный советы имеют смысл, когда это акционерное общество. Пока НАК – это государственная собственность, абсолютно все равно кто будет в наблюдательном совете», - уверен Гудыма. С Гудымой также согласен и экс-глава пресс-службы «Нафтогаза», а ныне – независимый эксперт Валентин Землянский: «Решение Кабмина – вполне закономерное и связано со сменой власти в стране. Действительно, наблюдательный совет был всегда скорее презентационным органом, чем органом с реальными полномочиями». Вместе с тем, по мнению Землянского, в наблюдательном совете установился паритет между людьми Бойко и прочими представителями Кабинета Министров. «К сожалению, такие наблюдательные советы – это ширма. Они должны иметь больше полномочий», - заявил и Сергей Пашинский (БЮТ), член комитета ВР по ТЭК. Он также согласен, что изменения в составе совета не приведут к видимым результатам: «Нужно менять традицию государственного управления. Ведь не только с этим советом так – аналогичными органами без полномочий остаются набсоветы «Энергоатома», НАК «Надра Украины» и подобных структур». В то же время, президент Киевского энергетического клуба Александр Тодийчук хоть и спокойно относиться к переменам в НАК, но не спешит отрицать влиятельность набсовета. Он призывает сходу не называть бутафорским наблюдательный совет в новом составе. «В начале 2000-х набсовет «Нафтогаза» был органом, который действительно работал, был очень полезен НАК. Тут все зависит от задач, которые поставлены перед ним. Если набсовет получил возможность работать, то станет достаточно влиятельным звеном компании. Так это будет или нет – мы увидим через несколько месяцев», - сказал Тодийчук. Напомним, вчера на своем заседании Кабинет Министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.