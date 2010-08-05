Пенсии профинансировали только на 30%

На данный момент выплата пенсий и пособий профинансирована в сумме 4527,2 млн грн, что составляет 28,3 процента месячной потребности на пенсионное обеспечение. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ПР. Согласно данным Министерства труда и социальной политики, на выплату пенсий военнослужащим начислено 1145,3 млн грн, что покрывает потребность в пенсиях 609,4 тыс. лиц. В банковские учреждения, уполномоченные проводить выплату пенсий, перечислено 1069,7 млн грн, что обеспечивает выплату 912,8 тыс. пенсионеров. На выплату пенсий, которые осуществляются через отделения почтовой связи, перечислено 2312,2 млн грн, что обеспечивает выплату 2098,9 тыс. пенсионерам.