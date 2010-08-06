RUE требует от Украины 12 млрд кубометров газа

RosUkrEnergo начала процесс подтверждения в украинских судах решения стокгольмского арбитража о возврате ей Украиной 12 млрд кубометров газа. Киев уже не спорит, что возвращать долг нужно, но настаивает на том, чтобы из него были вычтены $1,7 млрд, которые НАК «Нафтогаз Украины» заплатила «Газпрому» по долгам RosUkrEnergo. В российской монополии признать это отказываются. Компания подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о принудительном исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, 8 июня обязавшего НАК «Нафтогаз Украины» вернуть трейдеру 12,1 млрд кубометров газа 16 июля, а 20 июля суд принял дело к производству. До 30 июля «Нафтогаз» должен был предоставить свои аргументы и возражения. По информации источников «Коммерсант-Украина», они были предоставлены – глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин пояснил, что для них «приоритетом является верховенство закона». В первой инстанции дело должно быть рассмотрено до 30 августа. Источник издания, близкий к RUE, полагает, что дело может растянуться на четыре месяца, поскольку после решения суда первой инстанции в течение десяти дней может быть подана апелляция, которая должна быть рассмотрена в течение месяца, а затем кассационная жалоба – может быть рассмотрена в течение еще двух месяцев. Впрочем, в RUE рассчитывают урегулировать юридическую сторону конфликта до 1 сентября, чтобы успеть выработать схему возврата газа до начала отопительного сезона. В пресс-службах «Газпрома», Минтопэнерго и «Нафтогаза» комментировать иск RUE отказались. Конфликт вокруг спорных объемов газа возник в начале 2009 года. Тогда «Нафтогаз» забрал из хранилищ 11 млрд кубометров газа, принадлежавшего RUE. Основанием для этого стало право требования с трейдера долга в размере $1,7 млрд, который «Нафтогазу» переуступил «Газпром». Однако, как утверждают в RUE, отбор газа в счет долга не был оформлен юридически. После смены власти в Украине стокгольмский арбитраж рассмотрел иск RUE и обязал НАК вернуть с учетом пеней 12,1 млрд кубометров газа. «Нафтогаз» рассчитывает вернуть гораздо меньше газа. Как поясняют в Минтопэнерго, НАК расплатилась с «Газпромом» по долгу RUE, и поэтому из общего объема газа должна быть вычтена часть стоимостью $1,7 млрд. В III квартале газ для Украины стоил $234 за тысячу кубометров, то есть 12,1 млрд кубометров – около $2,8 млрд. За вычетом долга остается $1,1 млрд, то есть 4,8 млрд кубометров. Но в «Газпроме» уверяют, что никаких долгов «Нафтогаз» не гасил.