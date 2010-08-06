Производители алкоголя просят отменить бланки строгого учета

Отечественные производители алкоголя единогласны - товаро-транспортные накладные на перевозку их продукции необходимо отменить. Вся отрасль просит правительство поддержать решение Минэкономики об исключении ТТН из перечня документов строгой отчетности. «Документ, на который каждая компания каждый год тратит до 8-ми миллионов гривен, себя не оправдывает. На сегодняшний день не выявлено с помощью ТТН ни одного факта незаконного перемещения алкогольных напитков, которые имеют сомнительное происхождение, произведены в тени, или с них не в полном объеме уплачены налоги. Другими словами, государство ввело неэффективный инструмент», - говорит президент Международного бюро коньяка Владимир Демчак. Нелегальные производители не покупают «бланки строгого учета», они реализуют продукцию без любых документов, подчеркивают участники рынка. Вместе с тем легальные 313-ым приказом Министерства АПК недавно обязали заказывать бланки товаро-транспортных накладных у одного производителя с обязательным элементом - защитной голограммой. С ней стоимость нескольких бумаг для предприятий может вырасти вдвое - до 12-ти гривен. Кроме того, сам приказ был введен с нарушениями законодательства. У государства достаточно инструментов для контроля за рынком - лицензирование производства и оборота алкогольных напитков, акцизные марки. Именно поэтому производители обращаются к премьер-министру Николаю Азарову с просьбой как можно быстрее разобраться в ситуации и отменить соответствующее решение Минагрополитики.