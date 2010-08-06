БЮТ: Пенсия выросла лишь на 3 грн

Повышение цены на газ никак не повлияет на последующее повышение зарплат и пенсий. Так, с 1 июля говорилось о повышении пенсий, но в действительности пенсионеры получили мизерные доплаты. Об этом заявила первый заместитель председателя Крымской республиканской партийной организации ВО «Батьківщина», экс-министр труда и социальной политики Людмила Денисова в эфире одного из телеканалов, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ. По словам Денисовой, 8 млн 600 тыс. пенсионеров получили пенсию, повышенную лишь на 3 грн, а еще 2 млн 400 тыс. пенсионеров получили повышение от 15 копеек до 3 гривен. Другие пенсионеры вообще не получили ни одной дополнительной копейки. Денисова отметила, что в целом это «повышение» стоило государству лишь 30 млн гривен. «Досадно то, что рынок сразу реагирует на любые заявления о повышении пенсий и зарплат. Пенсионеры еще не получили свои так сказать увеличены выплаты, а цены на рынке уже подскочили. Поэтому пенсионеры от этого декламируемого повышения получат лишь копейки, которые сразу же «съедаются» новыми ценами», - подчеркнула Денисова.