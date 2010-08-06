«Нафтогаз» рассчитался с «Газпромом» за июль

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» рассчиталась с российским «Газпромом» за импортированный в июле природный газ. «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» около 780 млн долл., пишут Українські Новини со ссылкой на данные НАКа Компания сообщает, что цена газа в 3 квартале составляет около 248 долларов за тыс. куб. м. Ранее Минэкономики сообщило, что стоимость топлива увеличилась на 6,82% по сравнению со 2 кварталом - до 248,72 долларов за тыс. куб. м. Напомним, согласно подписанным 21 апреля документам между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», платежи за газ НАК будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается правительством России. При цене импортного газа, определяемого по формуле, ниже цены 333,33 долларов за тыс. куб. м пошлина равна нулю.