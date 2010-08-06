В Госкомстате по-прежнему говорят о дефляции

Дефляция в Украине в июле 2010 года замедлилась до 0,2% по сравнению с 0,4% в июне, 0,6% – в мае и 0,3% – в апреле. Об этом сообщил Государственный комитет статистики в пятницу, пишет «Интерфакс-Украина». Согласно данным статистического ведомства, с начала текущего года потребительские цены в стране выросли на 3,1%. В годовом измерении (к соответствующему месяцу предыдущего года) инфляция по итогам июля замедлилась до 6,8% по сравнению с 6,9% по итогам июня и 8,5% – по итогам мая. Отметим, инфляция в Украине в 2009 году замедлилась до 12,3% с 22,3% годом ранее. Правительство пока сохраняет прогноз потребительской инфляции на 2010 год на уровне 13,1% из-за существующих рисков, но допускает его улучшение до уровня менее 10%. Вместе с тем, Всемирный банк в июле ухудшил прогноз инфляции в Украине в текущем году с 10,6% до 11,9%. По его мнению, к росту потребительских цен должно привести повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги. В стране уже принято решение о повышении стоимости газа для населения на 50% с 1 августа. Помимо того такое же его подорожание для теплокоммунэнерго должно привести к увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По данным Госкомстата, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Сильнее всего подешевели яйца и овощи – на 8,7% и 8,0%, животные жиры и рис – на 3,2– 2,6%, сыры – 1,9%, подсолнечное масло – 1,1%, мясо и мясопродукты – на 0,5%. Вместе с тем, подорожали гречка и сахар – на 7,5% и 2,8%, фрукты, масло и безалкогольные напитки – на 1,9-0,4%. Алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 0,6%, в том числе алкогольные напитки – на 0,6%, табачные изделия – на 0,4%. Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 1,4%. Как отмечает Госкомстат, повышение цен в сфере здравоохранения на 0,6% в основном связано с подорожанием санаторно-курортных услуг на 5%. При этом зарегистрировано удешевление фармацевтической продукции на 0,3%. Снижение цен на транспорт в целом на 0,3% обусловлено, прежде всего, удешевлением топлива и масел на 1,8%, говорится в сообщении статистического ведомства. В то же время вновь зафиксирован рост стоимости перевозок автодорожным пассажирским транспортом на 0,4%. Рост цен в сфере образования на 0,4% произошел в связи с повышением стоимости дошкольного и начального образования на 3%. Госкомстат также указывает, что в июле на 1,4-0,01% подешевело телефонное оборудование, аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации, бытовая техника.