В этом месяце ГНАУ план не выполнила

В июле Государственная налоговая администрация существенно не выполнила план поступлений в госбюджет, сообщает «Зеркало недели». Так, если вычесть из собранных ГНАУ в июле налогов сумму, необходимую для возврата НДС, то остаток составит не более 85% от запланированных показателей месячных поступлений от налогообложения. «Анализируя закрытую статистику по месяцам, эксперты «ЗН» сходятся во мнении, что в реальности план налоговых поступлений в апреле-июле 2010 выполнен не более чем на 65%. При этом это составляет всего 39% от общего налогового плана 2010 года», пишет издпание. В то же время, по официальным данным, план в июле не выполнен всего на 3%. Однако, поскольку план в абсолютных цифрах засекречен, подвергается корректировкам, а с бюджетной росписью для ГНА не знакомы даже начальники областных налоговых администраций, оценить составляющие официальных показателей невозможно. Как сообщалось ранее, оперативная задолженность по возмещению НДС по состоянию на 7 июля превысила 34 миллиарда гривен, что значительно выше озвученного официального показателя в 25-26 миллиардов. При этом, как сообщил источник «ЗН», сотрудники налоговых администраций и далее уклоняются от приема деклараций на возмещение НДС.