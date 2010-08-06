В Украине грядет подорожание авиабилетов

Министерство транспорта и связи отменило дифференциацию сборов за обслуживание пассажиров в аэропорту «Борисполь», которые предусматривали скидки для авиакомпаний при большом пассажиропотоке. Об этом говорится в приказе Минтранссвязи от 21 июля, сообщают Українські Новини. Согласно документу, теперь на международных рейсах сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале для опубликования в системах бронирования, а также для авиаперевозчика составляет: за каждого отправленного пассажира - 17 долларов, за каждого трансфертного пассажира (прибывает и отправляется) - 8,5 доллара. Сборы на внутренних маршрутах составляют 2,5 доллара за каждого отправленного пассажира. От уплаты сбора за обслуживание пассажиров в аэровокзале освобождаются: пассажиры рейсов, выполняемых исключительно для перевозки королевских особ, глав государств и правительств; пассажиры гуманитарных рейсов; пассажиры рейсов с целью поиска, спасения, санитарных рейсов; дети до 2 лет и другие категории. Напомним, в январе-июне аэропорт увеличил перевозку пассажиров на 8,4% - до 2,8 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.