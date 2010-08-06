Новый закон о гостиницах ничего не даст - эксперты

Подписанный Президентом Украины закон об освобождении от налога на прибыль на 10 лет новых или реконструированных три-, четире- и пятизвездочных гостиниц просто не успеет повлечь позитивный эффект к Евро-2012, пишет радио «Свобода». «Нужно было намного раньше предлагать существующим гостиницам или международным гостиничным компаниям на льготные условия земли, территории, содействие в разрешении на строительство для того, чтобы можно было быстро построить много гостиниц в городах проведения соревнований», - считает экономист Андрей Новак. Данную мысль поддерживает и генеральный менеджер одной из гостиниц Львова Христина Попадюк. Возглавляемое ею предприятие должно претендовать на обещанные законом льготы, но не получит их. Причина очевидна: еще нет прибылей. Именно поэтому Христина Попадюк не может назвать конкретные цифры: «Когда начнутся большие обороты, соответственно, мы быстрее будем отдавать кредиты, и у нас будет прибыль, тогда я смогу сказать, которая это будет часть. На сегодняшний день мне от данного закона… Он на меня не влияет, потому что у меня нет той прибыли, которую бы я должна была облагать налогом, потому что все идет на погашение кредитов». В свою очередь Андрей Новак склонен считать, что цель законодателей стратегическая. Но здесь важнее становятся принципиально иные факторы, чем футбольный праздник длительностью три недели: «Совсем другое: это развитие гостиничного бизнеса как такого в стране. Это вопрос намного больше зависит от вопроса, какова привлекательность страны в мире. От этого показателя зависит общий поток туристов, которые бы пользовались гостиницами, особенно высоких классов».