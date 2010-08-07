Мы не ожидаем второй волны кризиса в Европе - банкир

Европейская банковская федерация не ожидает второй волны кризиса в Европе, заявил глава федерации, генеральный управляющий международной группы UniCredit Group Алессандро Профумо в эксклюзивном интервью изданию «Зеркало недели». «Реальная экономика, в том числе и благодаря растущему экспорту, чувствует себя относительно хорошо. Очевидно, есть очень крепкие страны, как Германия, но и в Италии тоже, кстати, экспортная активность значительно улучшилась, — сказал он. — Мне кажется, что пока мы не видим впечатляющих темпов роста, но и не возвращаемся в рецессию». Профумо отметил, что, согласно ожиданиям экспертов, реальная экономика будет чувствовать себя относительно хорошо по сравнению с ситуацией двух последних лет. «Для нас очевидно, как я уже говорил, что нынешнее восстановление основывается на росте спроса на европейский экспорт (и это очень важно) главным образом в Азии и частично — в США. Мировой рост возвращается к отметке 4%, что вовсе неплохо». — сказал он. По словам Профумо, ключевым вызовом для Европы является стимуляция долгосрочной экономической экспансии. Один из негативных факторов, отметил он, состоит в слабости европейских демографических трендов. «Впечатляет демографическая ситуация в Соединенных Штатах, где продолжается быстрый прирост населения благодаря иммиграции и высокому уровню рождаемости. Таким образом, прирост населения в США сопоставим с показателями развивающихся стран, и согласно прогнозам до 2050 года такая тенденция сохранится. Это действительно впечатляет», — сказал он. В Азии тоже наблюдается высокий демографический прирост, и хотя это не характерно для Китая, его население огромно, отметил Профумо. Россия же заявила, что демографическая ситуация будет для нее долгосрочной проблемой, и, по словам главы Европейской банковской федерации, это же касается и ЕС. «Таким образом, нам необходимо понять, что делать не только в этой сфере, но и во многих других в долгосрочной перспективе. Мы уже не можем финансировать рост за счет увеличения долга, поскольку, как видим, странам по всей Европе необходимо кардинально улучшить долговую ситуацию, погашая более ранние суверенные займы. Поэтому, я думаю, ключевой вопрос — как стимулировать рост с помощью структурных реформ, продолжая развитие единого европейского рынка», — сказал Профумо. По его словам, это главные вызовы для каждой отдельно взятой страны и огромное поле деятельности на общеевропейском уровне. Профумо также отметил, что ЕС необходимо углубить интеграцию среди европейских стран. «К примеру, в мае было опубликовано впечатляющее исследование, проведенное бывшим членом Еврокомиссии Марио Монти и показавшее, что благодаря дальнейшей интеграции единого рынка в Европе мы можем увеличить ежегодные темпы экономического роста на 1% в течение ближайших нескольких лет. Это очень существенно», — сказал глава Европейской банковской федерации.