В Черкассах поставили на место хлебных спекулянтов

Глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб заявляет, что в области снизились цены на хлеб, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ЧОГА. По словам Тулуба, без объективных оснований и предварительного декларирования оптово-отпускной цены по приказу директора ОАО «Уманьхлеб» Василия Козака цена была повышена на 10 копеек. По поручению главы обладминистрации эта ситуация была урегулирована. «Ценовая инспекция, которая изучала ситуацию на предприятии, выяснила, что никаких объективных причин для повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия не было. Поэтому в настоящее время цены снижены», - говорится в сообщении. Комментируя сложившуюся ситуацию, глава Черкасской облгосадминистрации назвал «спекулятивными» заявления отдельных экспертов о неизбежности подорожания хлеба. «Нет никаких объективных оснований для повышения цен на хлеб. И эти спекулятивные заявления, когда кто-то хочет переложить на плечи наших людей те сверхприбыли, или за счет какой-то ситуации заработать такие сверхприбыли... Мы будем заниматься этими случаями», - заявил Тулуб.