Сертификация продукции – гарантия качества

Популярность производителя напрямую зависит от качества товара, что является также лучшей рекламой при современном изобилии предлагаемых продуктов. В период развития предпринимательской деятельности был значительно снижен государственный контроль и сертификация продукции стала гарантией качества товара, защитой покупателей от опасных веществ. Государством утвержден перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Для каждого вида продукции предусмотрены определенные схемы сертификации, выбор которых производит Центр сертификации в соответствии с существующими правилами. Кроме государственной существует и негосударственные системы сертификации, например отраслевая, которая имеет не меньший авторитет и помогает производителю в популяризации своего продукта на рынке сбыта. Опираясь на зарубежный опыт, в России введена обязательная и добровольная сертификация в зависимости от исследуемых показателей. Обязательными являются: санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиенический сертификат и сертификат соответствия. Добровольные сертификации: экологическая, систем менеджмента качества, услуг и товаров, не вошедшие в обязательный перечень. Санитарно-эпидемиологическую экспертизу производят для всех пищевых продуктов, детских товаров и других в соответствии с перечнем. Существует три вида санитарно-эпидемиологических заключений: санитарно-эпидемиологический сертификат на продукцию, гигиенический сертификат на технические условия и сертификат гигиены на вид деятельности. Сертификат соответствия гарантирует соответствие стандартам, техническим условиям, правилам или договорным условиям. Еще одним показателем, повышающим популярность товара и производителя, является его экологическая чистота. К сожалению, в России проведение экологической сертификации добровольно и сделать ее могут только производители, уверенные в экологической чистоте своей продукции. Норма в мировом бизнесе, новинка для России, системный менеджмент качества - это такая управленческая структура, которая работает как четко отлаженный механизм, чем способствует повышению качества. Подтверждением системы менеджмента качества международным стандартом является iso 9001, который повышает имидж, доверие и конкурентоспособность компании. Этот сертификат обеспечивает стабильность как крупному, так и малому бизнесу. В скором времени все отечественные фирмы перейдут на эту систему.