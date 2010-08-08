Что такое ИСО 9001

ИСО 9001 – это общепризнанный мировой стандарт, принятый для Систем менеджмента качества. Он может обеспечить организацию набором необходимых управленческих принципов со всей структурой управления. Такой подход гарантированно поможет эффективно управлять бизнесом и последовательно достигать удовлетворенность потребителей, а также увеличивать прибыльность предприятия. Применение исо 9001 возможно в любой сфере бизнеса. Требования стандарта основаны на основных восьми принципах менеджмента, поэтому любая организация извлечет из его внедрения пользу Согласно ИСО 9001 происходит ориентация на потребителя. Стандарт внедряет на предприятии процессный подход и способствует системного подхода к управлению. Следующими аспектами является лидерство руководства, а также вовлеченность сотрудников в СМК. В результате применения iso 9001 предприятие ориентируется на основанное на фактах принятие решений. Как следствие – взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками. Сертификация дает предприятию массу преимуществ. Удовлетворяющая требования потребителей продукция способствует развитию предприятия и увеличению прибыли, а также росту престижа предприятия. Через итоговую производительность труда и непрерывное улучшение производственных процессов сокращаются операционные затраты. Улучшаются отношения со всеми заинтересованными лицами. Это касается как сотрудников организации, так и поставщиков и потребителей. Понимание нормативных и законодательных требований через сертификацию способствует соблюдению правил и норм, что в свою очередь благоприятно отражается на самой организации и на взаимоотношениях с потребителями. Через стабильность в предоставлении услуг и производстве продукции прослеживается улучшение системы управления рисками. Независимая проверка по общепризнанным мировым стандартам подтверждает деловые качества организации, она становится более конкурентоспособной. Это особенно важно в процессах, где спецификация снабжения в качестве условий поставки требует от поставщика сертификации. Таким образом, внедрение стандарта ИСО 9001 благоприятно отражается на всей деятельности предприятия и позволяет получить значительную материальную выгоду.