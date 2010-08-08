Болгария и Сербия договорились о маршруте прокладки газопровода South Stream

София и Белград договорились о маршруте, которым совместный с Россией газопровод South Stream пойдет из Болгарии в Сербию, заявил в интервью телеканалу bTV болгарский премьер-министр Бойко Борисов, передает Newsru.com. South Stream должен стать новым маршрутом транспортировки российского газа через Черное море в страны Южной и Центральной Европы. Россия заключила межправительственные соглашения о строительстве газопровода с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией. Планируется, что газопровод будет построен к концу 2015 года. Премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Борис Тадич провели на этой неделе переговоры в Болгарии по сотрудничеству двух стран. По словам Борисова, маршрут газопровода пройдет через сербский город Димитровград рядом с болгарской границей. «Для Сербии Димитровград - наиболее удобный маршрут, а для нас это не так важно, поскольку линия (газопровода) так или иначе пройдет через Софию. Я рад, что мы могли удовлетворить просьбу и помочь соседям», - уточнил Борисов.