МВФ порадовал Украину новым траншем

В пресс-релизе МВФ по поводу предоставления Украине третьего транша говорится о том, что Совет директоров фонда согласился расширить прогнозируемый дефицит бюджета Украины, включив в него еще и дефицит «Нафтогаза». В МВФ также отметили то, что украинские власти продвигают стратегию укрепления финансовой ситуации и прозрачности «Нафтогаза». «В последние месяцы финансовый стресс ослаб, и текущий финансовый баланс Украины выравнивается. В то же время падение производства оказалось большим, чем это ранее ожидалось», - сказал заместитель управляющего МВФ Джон Липски после заседания Совета директоров Фонда. Он также похвалил решение Украины повысить цены на газ для населения до уровня мировых. Малообеспеченные семьи, по словам Липски, будут защищены от последствий такого повышения посредством адресной помощи. В его заявлении также было отмечено то, что украинское руководство планирует отменить оставшиеся ограничения по импорту в соответствии обязательствами, взятыми перед МВФ. Последний раз Миссия МВФ во главе с Джейлой Пазарбазиолу посетила Украину в конце июня – в начале июля. 10 июля на итоговой пресс-конференции глава Миссии МВФ в Украине вместе с украинским премьер-министром объявили о достигнутой договоренности о критериях выделения следующего транша МВФ. Еще тогда представитель фонда отметила, что решение Совета директоров станет известно либо в конце июля, либо в начале августа. В украинском правительстве решили, что лучше это сделать раньше, чем позже. Именно в Кабмине очень просили о том, чтобы решение о предоставлении очередной порции кредитных денег МВФ в рамках программы stand-by было принято еще на этой неделе. И таки допросились. Дата заседания Совета директоров, на котором и должны были рассмотреть данный вопрос, стала известна как раз накануне принятия решения о транше, сразу после принятия Украиной в прошедшую пятницу важных решений, на которых настаивал Фонд. Последними из таких решений стали закон об оздоровлении проблемных банков, принятый в минувшую пятницу парламентом, а также решение Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) о повышении тарифов на газ для населения начиная с сентября. Решение НКРЭ предусматривает повышение цен на газ для населения на 20% ежеквартально до уровня импортных. Согласно принятому депутатами в последний день закону о санации банковского сектора, увеличивается срок действия в банках временных администраций с шести месяцев до года. Кроме того, сократился срок моратория на возвращение банками корпоративных кредитов. Теперь, чтобы расплатиться с кредиторами, у финучреждений есть не полгода, как раньше, а всего три месяца. Среди банкиров уже поползли разговоры о том, что эта норма может привести к ликвидации ряда банков. Таким образом, Украина выполнила ключевые условия МВФ. В этой связи решение Совета директоров, с которым в МВФ решили не тянуть, было вполне прогнозируемым и ожидаемым. Кроме этого, сотрудничество с Фондом лишний раз проиллюстрировало, что ничто не способно так объединить враждующих украинских Президента и премьера, как иностранные деньги. За текущий год автографы Ющенко и Тимошенко под одним документом можно было встретить только в двух случаях – под газовыми декларациями с ЕС и на письмах о намерениях для МВФ. Хотя и тут не обошлось без взаимных нападок. В ходе дискуссии о финансовом сотрудничестве с ЕС и МВФ ни глава государства, ни премьер не гнушались возможности попинать друг друга своими обвинениями. Что касается выделяемых средств, то половина третьего транша пойдет на финансирование бюджетного дефицита, который увеличится на 2,6% от ВВП из-за покрытия отрицательного финансового баланса «Нафтогаза» или Укравтодора. Остальная часть из $3,3 млрд. денег МВФ пойдет на погашение внешних долгов Украины. Кроме того, еще во время последнего визита Миссии МВФ в Украину в начале июля правительство взяло на себя обязательство сократить расходы бюджета за счет урезания льгот и субсидий, а поступления от НДС, наоборот, увеличить. Как раз с этим может быть связано то, что в Минфине на днях в очередной раз решили отложить выплату «Юлиной тысячи». На этот раз на неопределенный срок. Очевидно, перед президентскими выборами в предвыборной стратегии Юлии Владимировны произошла большая смена приоритетов. Теперь социальную щедрость на повестке дня ее президентской кампании сменит борьба с финансово-экономическим кризисом в стране. «Главред» поинтересовался у экспертов тем, как выделение очередного транша скажется на украинской экономике и насколько эффективно будут использованы эти деньги.



Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова

{1-} Уже хорошо то, что происходит консолидация дефицита госбюджета и «Нафтогаза». То есть хорошо, что у нас будет не десяток каких-нибудь показателей, а один. Несмотря на долги и прочее, эти деньги в принципе должны придать уверенности гривне, которая сейчас снова начинает нервничать.



Тем не менее, не был ликвидирован риск прошлого года, когда ресурсы центрального банка попадали в коммерческие банки, а оттуда – уже на валютные рынки, где стимулировали девальвацию, разбалансирование рынков и панику. Уверенности также не добавляет и то, что снова начинаются игры и комментарии по поводу того, что доллар опять должен стоить 6,5 гривни и т.п.



В принципе средства МВФ могут помочь в стабилизации макроэкономической ситуации. Но для этого надо, чтобы политика действительно была понятной, прозрачной и взвешенной. Тут необходимо, чтобы не было элементов, связанных с непрозрачностью рекапитализации и рефинансирования, а также были препятствия злоупотреблениям на валютных рынках. У меня есть опасения по поводу того, что эти $3,3 млрд. снова могут быть использованы в том числе как источник для пополнения некоторых привлекательных счетов.



К сожалению, я не исключаю того, что осенью может быть вторая волна кризиса. Возможно, немного слабее, чем в конце прошлого года. Нет признаков того, что дно пройдено и наша политика становится более сбалансированной.



Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций

{2-} Деньги, которые мы получим от МВФ, безусловно, помогут нам смягчить негативные последствия мирового финансового кризиса и тех внутренних трудностей, которые мы переживаем. Что касается так называемой второй волны кризиса, то я не уверен в том, что сотрудничество с МВФ дает нам возможность, условно говоря, прекратить кризис и стабилизировать ситуацию на каком-то уровне. Очевидно, остается много неопределенных моментов, в том числе с ситуацией в реальном секторе украинской экономики. Сейчас мы наблюдаем некоторое торможение кризисных тенденций. Но всегда возникает вопрос о том, является ли это свидетельством достижений некоего дна или же это какая-то условная полка, с которой мы, к сожалению, можем упасть еще глубже.



Деньги необходимо тратить продуманно, согласно определенной стратегии. Очевидно, часть этого транша будет использована для наполнения Стабфонда. И в данном случае эти средства пойдут на преодоление текущих проблем – рекапитализации банков и стабилизации ситуации в «Нафтогазе».



МВФ в этом кризисе очень изменил приоритеты своей деятельности – он просто изменил подходы в своей помощи странам, которые переживают трудные времена. МВФ отказался от своей прежней практики – финансировать только платежный баланс. Теперь он финансирует также дефицит бюджета. И Украина стала первой страной, где этот новый подход был реализован еще во время выдачи второго транша.



Решение МВФ о выдаче третьего транша принималось после визита в Киев вице-президента США Джозефа Байдена, который также попытался оценить ситуацию в Украине. Думаю, позиция США в Совете директоров не была последней. Так как США имеют сейчас самую большую долю в уставном капитале МВФ и, следовательно, больше всех голосов при принятии решений.



Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований

{3-} Тут необходимо понимать, что транш МВФ предоставляется на достаточно ограниченные цели. МВФ выделяет кредит только на поддержание внешней стабильности, то есть в том числе на смягчение курсовых колебаний и выплаты долгов. Основная проблема Украины во втором полугодии, как и раньше, это, в первую очередь, выплата внешнего частного долга. Государству необходимо выплатить чуть больше $1 млрд., а вот приватному сектору необходимо вернуть более $20 млрд. до конца года. Именно необходимость выплат частного долга иллюстрирует необходимость в этом кредите. В первую очередь, этот транш будет направлен на поддержку сглаживания колебаний обменного курса до предоставления следующего транша. Позитив в том, что третий транш, в отличие от второго, выдали в июле, как и планировали.



К сожалению, если вторая волна кризиса будет идти извне, в первую очередь, из-за снижения цен или спроса на товары украинского экспорта, то эти деньги смогут только смягчить падение, но не смогут существенно этому воспрепятствовать.