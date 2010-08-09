RUE предлагают продать спорный газ украинцам

Минтопэнерго предложило RosUkrEnergo (RUE) продать на внутреннем рынке 12,1 млрд кубометров газа, которые компания должна получить по решению Стокгольмского арбитража, пишет Коммерсант-Украина. В министерстве рассчитывают, что RUE согласится на предложение, поскольку не имеет возможности экспортировать газ в Польшу и Венгрию. Если это произойдет, RUE получит от операции лишь $830 млн, тогда как прибыль от экспорта могла быть почти в три раза большей. Поэтому, по мнению экспертов, соглашение возможно лишь в случае дополнительных уступок акционерам компании. Минтопэнерго и RosUkrEnergo ведут переговоры о том, чтобы газ, который НАК «Нафтогаз Украины» по решению стокгольмского арбитража должна передать RUE, был продан на внутреннем рынке промышленным потребителям, рассказали Ъ в министерстве. «Сейчас у нас в ПХГ 18 млрд кубометров газа. Для отопительного сезона нужно 24 млрд. Если 12,1 млрд будут экспортированы, мы просто не пройдем отопительный сезон, нам для страны не хватит газа»,– заявил высокопоставленный источник Ъ в министерстве. Продать газ предлагается через компанию «УкрГаз-Энерго». В Минтопэнерго уверены, что у RUE нет другого выхода, кроме как согласиться на предложение. «Экспортировать газ в Польшу RUE не может, так как у нее с 2009 года там нет контракта, – отмечают в министерстве. – А в Венгрии совладелец компании Дмитрий Фирташ все еще не вернул оперативный контроль над Emfesz». До сих пор RUE поставляла газ исключительно в эти две страны, в другие страны Восточной Европы газ поставляет «Газпром» по прямым договорам. Источник Ъ в окружении Дмитрия Фирташа подтвердил факт переговоров о том, «когда газ может быть получен и кому продан». А в пресс-службах «Нафтогаза» и «Газпрома» от комментариев отказались.