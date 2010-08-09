«Энергоатом» попытается продлить жизнь двум блокам РАЭС

НАЭК «Энергоатом» намерена в августе привлечь кредит в объеме 350 млн грн на финансирование работ, связанных с продлением эксплуатации блоков №1 и №2 Ривненской АЭС. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе компании. Согласно сообщению, с начала 2009 года наблюдается стойкая тенденция недофинансирования указанных работ. В 2010 году дефицит финансирования по программе продления эксплуатации блока уже составил 302 млн грн (с НДС). «Учитывая, что дефицит финансирования за счет тарифа теперь не устранен, принято решение о привлечении с августа с.г. кредитных средств в размере 350 млн грн для выполнения запланированных работ в установленные сроки», - отмечается в сообщении компании. В настоящее время компания завершила оценку технического состояния и работы по продлению ресурса всех критических элементов энергоблоков. Расчетные документы предоставлены Государственному комитету ядерного регулирования Украины (ГКЯРУ). Кроме того, ГКЯРУ предоставлены отчеты по переоценки безопасности (ОППБ) энергоблоков №1 и №2 и заявления о продлении срока эксплуатации. Сегодня проводится устранение замечаний экспертизы по ядерной и радиационной безопасности. Завершающие разделы ОППБ «Комплексный анализ безопасности» энергоблоков РАЭС, откорректированные по итогам экспертизы, будут направлены в ГКЯРУ до 7 августа и до 21 ноября т.г. соответственно. Завершение работ по модернизации и замене оборудования, которое отработало свой ресурс, планируется во время планово-предупредительных ремонтов-2010 на блоках. Соответствующие контракты уже заключены. В соответствии с графиком, Опытное конструкторское бюро «Гидропресс» (Россия) выполняет обновительный отжиг корпуса реактора энергоблока №1 - основное задание на 2010 год. В настоящее время отсутствуют любые организационные или технические препятствия для выполнения мероприятий по продлению сроков эксплуатации пилотных энергоблоков АЭС. Однако успешное выполнение работ непосредственно зависит и от их стабильного финансирования, отмечают в компании. Напомним, коллегия ГКЯРУ по вопросам продолжения эксплуатации первого и второго энергоблоков Ривненской АЭС состоится в декабре 2010 года. Срок проектной эксплуатации первого и второго энергоблоков РАЭС истекает в 2010 и 2011 годах соответственно. Их работу планируется продлить на 25 лет.