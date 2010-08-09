С апреля следующего года газ для украинцев подорожает на 50%

Украина обязалась перед Международным валютным фондом повысить розничные цены на природный газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики еще на 50% с 1 апреля 2011 г. Об этом говорится в меморандуме между Кабмином и МВФ, размещенном на официальном сайте представительства МВФ в Украине, передает РБК-Украина. Согласно документу, в дальнейшем цены будут меняться каждые полгода, пока стоимость газа для всех категорий не уравняется с ценой импорта. Также власти Украины в 2011 году должны начать процедуру увеличения пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Каждый год пенсионный возраст для женщин должен увеличиваться на полгода. В Украине в 2011 г. также должен быть увеличен до 10 лет квалификационный период для получения полного пенсионного обеспечения. Отметим, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины с августа увеличивает предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравниваемых к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 9,8%. Такое решение закреплено постановлениями регулятора от 30 июля. Напомним, что 14 июля НКРЭ утвердила новые розничные цены на природный газ для населения, которые вступили в силу с 1 августа с.г. НКРЭ повысила также предельную цену на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики на 50% с 1 августа.