ЧМР Украины должны составить не менее $16,3 млрд

Чистые международные резервы Украины (ЧМР - резервы без учета заимствованных средств) должны по итогам 2010 года составить не менее $16,312 млрд, что на 14,9% меньше, чем на 1 июля ($19,172 млрд). Такая цель установлена в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду, направленном в рамках возобновления кредитного сотрудничества в середине июля этого года, сообщает «Интерфакс-Украина». Согласно документу, за третий квартал ЧМР могут сократиться на $915 млн, а в целом за второе полугодие – на $2,86 млрд. Как сообщалось, валовые международные резервы Украины выросли за первое полугодие 2010 года на 11,4%, или на $3,018 млрд, - до $29,523 млрд. Относительно денежной базы, в меморандуме отмечается, что ее рост в 2010 году будет ограничен уровнем 224,96 млрд грн. Увеличение монетарной базы во втором полугодии допускается лишь на 2,5%, с 219,506 млрд грн: в третьем квартале она может увеличиться на 5,04 млрд грн, а в июле-декабре – на 5,454 млрд грн. В целом, согласно меморандуму, в 2010 году рост денежной базы прогнозируется в размере около 14%, тогда как основные принципы денежно кредитной политики Украины на 2010 год предполагали рост монетарной базы на уровне 9-13%. Ранее сообщалось, что денежная база увеличилась за январь-июнь на 12,6%, или на 24,541 млрд грн. В меморандуме также приводятся ориентиры относительно бюджетного дефицита. По итогам сентября дефицит Государственного бюджета (центрального правительства) ожидается на уровне не более 47 млрд грн, а с учетом НАК «Нафтогаз Украины» – 56 млрд грн, а по итогам года – 60 млрд грн (5,5% ожидаемого номинального ВВП) и 71 млрд грн соответственно (без учета выпуска НДС-облигаций и рекапитализации банков на 20 млрд грн). Прирост гарантированного долга, согласно документу, по итогам года не должен превысить 15 млрд грн.