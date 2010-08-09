Азаров дал на лечение депутатов более 19 млн грн

Правительство перераспределило бюджетные назначения Минфина по общему фонду Госбюджета по бюджетной программе «Государственные капитальные расходы» в сумме 1 млрд 593 млн 648,3 тыс. грн. Соответствующее постановление (№ 683) обнародовано на Правительственном портале. Согласно документу, Кабмин выделил Государственному управлению делами 100 млн 239,8 тыс. грн. В частности, на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Президента выделено 11 млн 345 тыс. грн, а на обслуживание деятельности главы государства, президентской администрации и других государственных органов - 15 млн 698,8 тыс. грн. На финансовую поддержку санаторно-курортных заведений Госуправления делами выделено 21,5 млн грн, на поликлиническо-амбулаторное обслуживание, диагностику и лечение народных депутатов и руководящего состава органов государственной власти – 4,5 млн грн, а на стационарное медобслуживание – 14 млн 613,9 тыс. грн. Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета Министров выделено 3 млн 500 тыс. грн. В частности, на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности правительства - 1 млн 527,8 тыс. грн, а на обслуживание деятельности Кабмина - 1 млн 972,2 тыс. грн. Кабмин также выделил на сохранение природно-заповедного фонда в национальных природных парках, заповедниках и обеспечение содержания резиденции 1 млн 800 тыс. грн. На капитальный ремонт жилищного фонда правительство выделило 900 тыс. грн, на реконструкцию здания для размещения представительства Президента в Крыму, Совета представителей крымскотатарского народа в Симферополе – 991,8 тыс. грн, на реконструкцию и обустройство Мариинского дворца в Киеве - 14 млн 452,8 тыс. грн. Генпрокуратуре по бюджетной программе «Надзор органов прокуратуры за соблюдением законов и представительские функции в суде» выделено 9 млн 800 тыс. грн. Кроме того, Кабмин выделил Министерству внутренних дел 53,6 млн грн, Министерству экономики – 2 млн 441,8 млн грн, Минобороны – 30 млн грн, Минобразования и науки – 138 млн 249 тыс. грн, Министерству здравоохранения – 416 млн 878,8 тыс. грн, Министерству по вопросам ЖКХ – 9,45 млн грн, Минфину – 304 млн 548,3 тыс. грн.