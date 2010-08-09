МВФ 30 ноября проверит выполнение Украиной программы сотрудничества

Международный валютный фонд проведет первый мониторинг выполнения Украиной программы сотрудничества 30 ноября 2010 года. Об этом говорится в Меморандуме о сотрудничестве, информирует УНИАН. Согласно документу, всего МВФ проведет 9 квартальных проверок выполнения Украиной условий сотрудничества с фондом. Как сообщалось, исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд долл. «на помощь власти при проведении реформ и на экономическое урегулирование». Кредит рассчитан на 29 месяцев. Сразу Украина получила транш в размере 1,89 млрд долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.